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Cezaevine gizlice sıvı sokmaya çalıştı

Cezaevine sevk edilen sevgilisinin montuna eldiven içerisinde bir sıvı koyan Silan Şimşek tutuklandı

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Cezaevine gizlice sıvı sokmaya çalıştı
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Lefkoşa Kaza Mahkemesinde meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan Silan Şimşek mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 16.02.2024 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlusunda 21 yaşında TC uyruklu Silan Şimşek, merkezi cezaevinde “soygun ve şiddet kullanma tehdidi” suçları ile ilgili hükümsüz tutuklu bulunan sevgilisi olan Muhammet Kaya’ya davası görüldükten sonra yine merkezi cezaevine sevk edilmek üzere tutuklu aracına bindirileceği esnada ceza evine sokmak makastı ile 2 adet eldiven parçası içerisine konulmuş ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen sıvıları adı edilenin giydiği montun kapüşonuna koyarak suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi.
Polis, eldiven içerisinde bulunan sıvıların içeriğinin ne olduğunun tespiti için devlet laboratuvarına gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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