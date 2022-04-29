9 günde 867 uçak seferi

KKTC Havalimanı bayram tatili yoğunluğuna hazırlanıyor. Havaalanı, Ramazan Bayramı haftası süresince dokuz günde 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere toplam 687 uçağa hizmet verecek

KKTC Havalimanı, Ramazan Bayramındaki yoğun yolcu trafiğine hazır. Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet verecek.T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Havalimanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, Havalimanı’nı kullanacak uçak ve yolcuların güvenliği ve rahatlığı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını da ifade etti.Özçelik, havalimanındaki yoğunluğun bayramın son günü olan Çarşamba ile bayram sonrasına denk gelen hafta sonu pazar günü olduğun kaydetti.Özçelik, bayram arifesinde 69, bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta ve bayram sonrası Pazar günü ise geliş ve gidiş olmak üzere 78 uçağa hizmet verileceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar neticesinde KKTC’ye girişlerde iki ve üstü aşılı olanlardan antijen, PCR ve Güvende kal uygulamasının istenmediğini sadece aşı kartlarının talep edildiğini ifade eden Özçelik, ülkeden çıkışlarda da ayni kuralın geçerli olduğunu belirtti. Özçelik, kurallar gereği giriş ve çıkışlarda sadece aşısın olanlardan PCR ve antijen istendiğini kaydetti.Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemleri alınmaya devam ediyor. Havalimanına maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimse alınmıyor.KKTC’ye Ocak-Mart 2022 döneminde hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcu sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 921.4 artarak 227 bin 516’ya yükseldi. 2019 yılında aynı dönemde ise 275 bin yabancı yolcu gelmiştiKKTC’de hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcu sayısı 227 bini aştı ancak, 2019 rakamları yakalanamadı.KKTC’ye Ocak-Mart 2022 döneminde hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcu sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 921.4 artarak 227 bin 516’ya yükseldi.Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının uygulandığı geçen yılın Ocak-Mart döneminde ülkeye sadece 22 bin 275 yabancı yolcu girerken bir yıl sonra, kısıtlamaların hafifletilmesiyle yolcu sayısında ciddi oranda artış kaydedildi.Ancak, yılın ilk çeyreğindeki bu artış yine de pandemi öncesi rakamlarından oldukça uzakta. 2018 yılında ilk üç ayda hava ve deniz yoluyla ülkeye 314 bin 825 yabancı yolcu, 2019 yılında 275 bin 080 yabancı yolcu gelmişti. 2020 yılının Mart ayının ilk yarısındaki pandemi karantinası döneminde ise yaklaşık 2.5 aylık sürede 226 bin 298 yabancı yolcunun giriş yaptığı saptanmıştı.Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’nın 2022 verilerine bakıldığı zaman Ocak ayında 54 bin 358, Şubat ayında 67 bin 967 ve Mart ayında da 105 bin 191 yabancının hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yaptığı görülüyor.Bakanlığın söz konusu rakamlarına KKTC uyruklular da eklendiğinde üç aylık sürede ülkeye giriş yapan yolcu sayısı 262 bin 310’a çıkıyor. Bu yolcuların 177 bin 458’i Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 50 bin 058’i diğer yabancı ülke uyruklu ve 34 bin 794’ü de KKTC uyruklu olarak kayıtlara geçti.Ülkeye bu sürede 210 bin 308 yabancı yolcu Havaalanı’ndan, 11 bin 858 Girne limanından, 5 bin 327 Mağusa limanından ve 23’ü de Karpaz’daki yat limanından giriş yaptı.