Pandemi öncesi rakamlar yakalanamadı

Otellerin 3 aylık doluluk oranı ortalaması %22,5 düzeyine çıktı ancak 3 aylık doluluk oranları Covid-19 salgını öncesindeki rakamların hala çok uzağında



Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığının %50’sinden fazlasını tek başına kapatan turizm sektörü hala Covid-19 pandemisi öncesindeki rakamları yakalayamazken, 2022’nin ilk üç ayındaki doluluk oranları geçen yılı kat be kat aşmasına rağmen turizmcilerin yüzünü güldürecek orana ulaşamadı. Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre otellerin üç aylık doluluk oranı %22,5 düzeyine çıktı. 2021’in ilk çeyreğinde ortalama doluluk oranı sadece %2,7 oranında hesaplanmıştı. Resmi veriler, KKTC’nin lokomotif sektörü olarak anılan turizmde işlerin iyi gitmediğini ortaya koyarken, turistik konaklama tesislerinin yetkilileri, izlenen politikaların turizmi düzlüğe çıkarmaktan uzak olduğunu söylüyor.

Turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranının geçtiğimiz Mart ayında da %1,823.5 (bin 823,5) oranında artış gösterdiği saptandı. Mart 2021’de sadece %1,7 düzeyinde olan doluluk oranının Mart 2022’de kayıtlara %32,7 oranında geçtiği görüldü. Veriler, Ocak 2022’de doluluk oranının geçen yılın aynı ayına göre %352,2’lik artışla %18,2 düzeyinde, Şubat 2022’de geçen yılın aynı ayına göre %548’lik artışla %16,2 düzeyinde olduğunu gösteriyor. Doluluk oranları Ocak 2021’de %4,1, Şubat 2021’de ise 2,5 düzeyinde olmuştu. Ancak, bu artışa rağmen, Ocak-Mart 2022 döneminin ortalama doluluk oranı son yılların en düşük rakamlarından biri oldu.

2022 doluluğu Covid-19 pandemisinin hemen öncesine rast gelen 2020’nin ilk üç aylık ortalama doluluk oranlarından %29.68 oranında daha düşük. Ocak-Mart 2020’de ortalama doluluk oranı (Mart ayı boş geçmesine rağmen) %32 seviyesinde gerçekleşmişti. Turistik konaklama tesislerinin ilk üç aylık ortalama doluluk oranları 2014’te 26,8 oranında, 2015’te %32,6 oranında, 2016’da %31,0 oranında, 2017’de %42,7 oranında, 2018’de %41,3 oranında ve 2019’da da %32,7 oranında kayıtlara geçmişti. Söz konusu veriler 2022 yılının Ocak-Mart aylarındaki %22,5’lik ortalama doluluk oranının 2014-2022 arasındaki son 9 yıllık periyottaki en düşük ikinci rakam olduğunu da gösteriyor. Bu periyotta en düşük doluluk oranı %3,4 oranıyla 2021’de saptanmıştı.

