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Veteran Masa Tenisçilerimiz Antalya’da başarılı oldu

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Veteran Masa Tenisçilerimiz Antalya’da başarılı oldu
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Yusuf Karayusufoğlu
Masa Tenisi veteran Milli sporcularımızdan Fadıl Olguner ve Zekai Soyatlı,hafta sonu Antalya’da yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda başarılı oldu.
Zekai Soyatlı,Adnan Yüksel ile çift erkeklerde turnuva birincisi olurken,Ülkü Beril ile karışık çiftlerde ikinci oldu.
Fadıl Olguner ise kendi yaş grubunda ferdilerde dördüncü gelirken,Fehmi Yavuzer ile çift erkeklerde üçüncü oldu.
 
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