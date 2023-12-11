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Üniversiteler futbolda grup maçları tamamlanıyor

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Üniversiteler futbolda grup maçları tamamlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında 2.hafta karşılaşmaları oynandı. Oynanan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 4-3 galip gelirken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1-1 berabere kaldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımı Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 3-0 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de 15 Kasım Üniversitesi’ni 3-0 ile geçti.
3.hafta karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Yarı finalde A Grubu 1’incisi ile C Grubu 2’ncisi, B Grubu 1’incisi ile de C Grubu 1’incisi karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını finale yazdıracak.
Futbol müsabakalarında 3.hafta programı şöyle;
12.12.2023 Salı
Gazimağusa Canbulat Stadı
Saat 10.30: Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Saat 12.30: Uluslararası Final Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
13.12.2023 Çarşamba
Güzelyurt Sentetik Sahası
Saat 11.00: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi
 
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O            G            B             M           A             Y             Av.         P
1- Girne Amerikan Üniversitesi 2             1             1             0             5             2             3             4
2- Doğu Akdeniz Üniversitesi     1             0             1             0             1             1             0             1
3- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi              1             0             0             1             1             4             -3            0
 
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O            G            B             M           A             Y             Av.         P
1- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 1             1             0             0             3             0             3             3
2- Uluslararası Final Üniversitesi               1             1             0             0             3             0             3             3
3- 15 Kasım Üniversitesi                               2             0             0             2             0             5             -6            0
 
C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O            G            B             M           A             Y             Av.         P
1- Kıbrıs Sağlık ve Toplum B. Üniversitesi             2             2             0             0             7             1             6             6
2- Yakın Doğu Üniversitesi                          2             2             0             0             7             3             4             6
3- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi             2             0             0             2             4             8             -4            0
4- Rauf Denktaş Üniversitesi                     2             0             0             2             0             6             -6            0
 
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