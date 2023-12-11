Üniversiteler futbolda grup maçları tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında 2.hafta karşılaşmaları oynandı. Oynanan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 4-3 galip gelirken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1-1 berabere kaldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımı Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 3-0 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de 15 Kasım Üniversitesi’ni 3-0 ile geçti.
3.hafta karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Yarı finalde A Grubu 1’incisi ile C Grubu 2’ncisi, B Grubu 1’incisi ile de C Grubu 1’incisi karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını finale yazdıracak.
Futbol müsabakalarında 3.hafta programı şöyle;
12.12.2023 Salı
Gazimağusa Canbulat Stadı
Saat 10.30: Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Saat 12.30: Uluslararası Final Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
13.12.2023 Çarşamba
Güzelyurt Sentetik Sahası
Saat 11.00: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y Av. P
1- Girne Amerikan Üniversitesi 2 1 1 0 5 2 3 4
2- Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 0 1 0 1 1 0 1
3- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 1 0 0 1 1 4 -3 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y Av. P
1- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 1 1 0 0 3 0 3 3
2- Uluslararası Final Üniversitesi 1 1 0 0 3 0 3 3
3- 15 Kasım Üniversitesi 2 0 0 2 0 5 -6 0
C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y Av. P
1- Kıbrıs Sağlık ve Toplum B. Üniversitesi 2 2 0 0 7 1 6 6
2- Yakın Doğu Üniversitesi 2 2 0 0 7 3 4 6
3- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 0 0 2 4 8 -4 0
4- Rauf Denktaş Üniversitesi 2 0 0 2 0 6 -6 0
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