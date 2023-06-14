Ülker Store Cup ile Suerte Cup Mağusa’da sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ ERKEKLER - 1. ROUND
Said Zeki Avcı - Çağ Refikoğlu 6/3 6/3
Cafer Tosunoglu - Emre Aleks Kural 6/2 6/4
14 YAŞ KIZLAR - 1. ROUND
Dinara Yorgancı - MedinaAkhmetova 6/1 6/1
Sevinç Oğan - Delfin Hazır 6/2 6/2
Deniz Abdullahoğlu - IvanaSılıch 5/7 1/6
Nehir Gürses - Serin Yeşilada 6/1 6/0
Gülay Meyra Avcı - Vera Gazi 0/6 0/6
SafıyaAkhmetova - Yağmur Özkayalar 1/6 1/6
EnraÇakartaş - Girne Umut Yerebakan 1/6 3/6
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