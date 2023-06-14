banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Ülker Store Cup ile Suerte Cup Mağusa’da sürüyor

banner953

banner825
Ülker Store Cup ile Suerte Cup Mağusa’da sürüyor
banner931
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;   
12 YAŞ ERKEKLER - 1. ROUND
Said Zeki Avcı - Çağ Refikoğlu                 6/3 6/3
Cafer Tosunoglu - Emre Aleks Kural         6/2 6/4
14 YAŞ KIZLAR - 1. ROUND
Dinara Yorgancı - MedinaAkhmetova      6/1 6/1
Sevinç Oğan -  Delfin Hazır             6/2 6/2
Deniz Abdullahoğlu - IvanaSılıch    5/7 1/6
Nehir Gürses - Serin Yeşilada                   6/1 6/0
Gülay Meyra Avcı - Vera Gazi                  0/6 0/6
SafıyaAkhmetova  - Yağmur Özkayalar   1/6 1/6
EnraÇakartaş - Girne Umut Yerebakan    1/6 3/6
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.