Ülker Store Cup ile Suerte Cup Mağusa’da sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ ERKEKLER - 1. ROUND

Said Zeki Avcı - Çağ Refikoğlu 6/3 6/3

Cafer Tosunoglu - Emre Aleks Kural 6/2 6/4

14 YAŞ KIZLAR - 1. ROUND

Dinara Yorgancı - MedinaAkhmetova 6/1 6/1

Sevinç Oğan - Delfin Hazır 6/2 6/2

Deniz Abdullahoğlu - IvanaSılıch 5/7 1/6

Nehir Gürses - Serin Yeşilada 6/1 6/0

Gülay Meyra Avcı - Vera Gazi 0/6 0/6

SafıyaAkhmetova - Yağmur Özkayalar 1/6 1/6

EnraÇakartaş - Girne Umut Yerebakan 1/6 3/6

