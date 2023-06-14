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Sun Valley Cup-3 devam ediyor

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Sun Valley Cup-3 devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen SunValley Cup-3 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübünde devam ediyor.
Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
 
TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
Özlem UçkaçBoranhan - Yasemin Çıral             6/4 6/1
Laika Karşılı - Seçil Gökberk                    6/0 6/0
TEK ERKEKLER – ROUND ROBİN
Mithat Ayalı -  Ziya Tüzel                            0/6 1/6
Nabi Berkut - Fikret Veysi                             0/6 2/6
Mariano Marino - Tolga Tekin                    6/1 6/0
Arda Tüccar - Metin Şüküroğlu               3/6 5/7
Mert Inal - Jean ChrıstoheSchrotter 7/5 6/0
Ali Tüzel - Mustafa Cangil                7/6 6/4
Mehmet Civisilli - Hüseyin Karasu  2/6 0/6
 
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