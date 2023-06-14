Sun Valley Cup-3 devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen SunValley Cup-3 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübünde devam ediyor.

Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;



TEK KADINLAR - ROUND ROBİN

Özlem UçkaçBoranhan - Yasemin Çıral 6/4 6/1

Laika Karşılı - Seçil Gökberk 6/0 6/0

TEK ERKEKLER – ROUND ROBİN

Mithat Ayalı - Ziya Tüzel 0/6 1/6

Nabi Berkut - Fikret Veysi 0/6 2/6

Mariano Marino - Tolga Tekin 6/1 6/0

Arda Tüccar - Metin Şüküroğlu 3/6 5/7

Mert Inal - Jean ChrıstoheSchrotter 7/5 6/0

Ali Tüzel - Mustafa Cangil 7/6 6/4

Mehmet Civisilli - Hüseyin Karasu 2/6 0/6

