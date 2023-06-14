Sun Valley Cup-3 devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen SunValley Cup-3 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübünde devam ediyor.
Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
Özlem UçkaçBoranhan - Yasemin Çıral 6/4 6/1
Laika Karşılı - Seçil Gökberk 6/0 6/0
TEK ERKEKLER – ROUND ROBİN
Mithat Ayalı - Ziya Tüzel 0/6 1/6
Nabi Berkut - Fikret Veysi 0/6 2/6
Mariano Marino - Tolga Tekin 6/1 6/0
Arda Tüccar - Metin Şüküroğlu 3/6 5/7
Mert Inal - Jean ChrıstoheSchrotter 7/5 6/0
Ali Tüzel - Mustafa Cangil 7/6 6/4
Mehmet Civisilli - Hüseyin Karasu 2/6 0/6
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