banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

U15 Milli Takımları, Sivas'ta boy gösterecek

banner1020

banner974
U15 Milli Takımları, Sivas'ta boy gösterecek
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'na bağlı olarak U15 Kız ve Erkek Milli Takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 100.yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ta yapılacak olan Takım ve Ferdi Şampiyonasına katılmak için Sivas'a gitti.
Kadroda yer alan sporcular şu şekilde;
U15 Kız Takım
Özüm Özel (GAÜ)
Liva Çevik (GAÜ)
Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
Yağmur Özevrim (Dumlupınar)
U15 Erkek Takım
Ali İleri (LAÜ)
Karel Tuğbay (LAÜ)
Toprak Öztürk (Arucad Anka)
Muhammet Ekrem Kuzhan (Karşıyaka)
Antrenörler
Osman Yurtkan
İbrahim Oğuz Aydın
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.