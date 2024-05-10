U15 Milli Takımları, Sivas'ta boy gösterecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'na bağlı olarak U15 Kız ve Erkek Milli Takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 100.yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ta yapılacak olan Takım ve Ferdi Şampiyonasına katılmak için Sivas'a gitti.
Kadroda yer alan sporcular şu şekilde;
U15 Kız Takım
Özüm Özel (GAÜ)
Liva Çevik (GAÜ)
Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
Yağmur Özevrim (Dumlupınar)
U15 Erkek Takım
Ali İleri (LAÜ)
Karel Tuğbay (LAÜ)
Toprak Öztürk (Arucad Anka)
Muhammet Ekrem Kuzhan (Karşıyaka)
Antrenörler
Osman Yurtkan
İbrahim Oğuz Aydın
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