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Badmintoncularımızdan Rize’de başarılı sonuçlar

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Badmintoncularımızdan Rize’de başarılı sonuçlar
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U13 Milli Takımımız Türkiye’nin Rize ilinde düzenlenen turnuvada mücadeleye devam ediyor. 8 Mayısta Rize'de başlayan 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına 5 erkek 3 kız sporcu ile katılan Milli Takımımız ilk iki günde 14 galibiyet almayı başardı. İki günde 5 kategoride yarışan ve toplam 19 maçta 14 galibiyet alan Milli Takım kafilemizin idareciliğini Aysel Balcı, antrenörlüğünü de Nevzad Denerel yapıyor. U13 Milli Takımımızın yarın oynanacak maçlarla turnuvaya devam edeceği belirtilirken, Başkanımız Fırat Deniz de turnuvanın üçüncü gününde kafileye ve sporculara başarılar diledi. 
 
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