Tuğra ve Kuzey, sezona şampiyonlukla başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2021-2022 Sezonuna federasyon salonunda gerçekleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası ile başladı.

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuva sonunda 10 Yaş Üstü Erkekler kategorisinde şampiyonluğa Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer ulaşırken, 10 Yaş Altı Erkekler kategorisinde şampiyonluğa Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Kuzey Alev ulaştı.

Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;

10 yaş üstü erkekler:

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAD)

2.Ali İleri (Karşıyaka)

3.Toprak Öztürk (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Celal Beyit (Bekiroğulları MTAD)



