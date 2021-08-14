Ömürsel anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Tüm bölgelerden ferdi sporcuların katıldığı müsabakaların ödüllerini Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Bölge temsilcileri birlikte verdiler veridi.

Müsabakanın hakemliklerini Master Öykü Ergin, Ramadan Gökbilen, Pınar Akarpınar ile bölge hakemleri yaptılar

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Didem Yener 3.Tuba Şenel

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım 3.Sinem Kara

3.Kategori: 1.İlayda Saygınel 2.Derin Su Tunçbilek 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Jülide Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Almira Keskek 2.Hiranur Tümay

6.Kategori: 1.Ravza Tümay 2.Duru Su Yenice

7.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Irmak Feriha Doğan

8.Kategori: 1.Doğa Doğan

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş 2.Arda Özalemdar 3.Kerim Karpuz

2.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Kağan Kutbay 3.Taner Kara

3.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Zekeriya Tümay 3. Tuğra Temur

4.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Agit Yenice

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy

6.Kategori: 1.Kaan Çetinaslan 2.Muhammed Berat Kılıç

7.Kategori: 1.Pasang Rai 2.Hüseyin Bölükbaşı



