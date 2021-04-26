Teniste yeni ligler oynatılacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Hasan Gazioğlu, Nicosia Tenis Liginin yanı sıra 2 lig organizasyonu daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Hasan Gazioğlu açıklamasında “Ligimiz başlıyor. Bu yıl 16 Yaş Altı Tenis Ligi ve Senyor Tenis Ligi de oynatacağız. Turnuvalarımız da devam edecek. Gelecek turnuvamız Mağusa’daolacak. Daha sonra ise Girne'de turnuva gerçekleştireceğiz. Durmak yok, artarak gelişerek, seviye artırarak yola devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

