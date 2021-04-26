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Dayı, Ağırdağ’ın projelerini Sertoğlu'na anlattı

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Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü'nün yeni başkanı Hüseyin Dayı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret ederek,tesis projelerini anlattı

Dayı, Ağırdağ’ın projelerini Sertoğlu'na anlattı
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü'nün yeni başkanı Hüseyin Dayı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti. 
Dayı: “Tesis için girişimlere başladık”
Gerçekleşen ziyarette Dayı, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'na yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Dayı, özellikle tesisleşme anlamında önemli girişimler yaptıklarını ve bölgede yıllardır önemli bir eksik olan çağdaş standartlara uygun sportif tesis için çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Kulübün hedefinin büyük olduğunu ve bölgedeki genç nüfusu kötü alışkanlık ve benzeri durumlardan uzak tutmak için kulübü yeniden canlandırmayı istediklerini kaydeden Dayı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da fikirlerini aldı. 
Sertoğlu: “Yapılacak her tesis ülke gençliği için büyük değerdir”
Sertoğlu ise sözlerine Hüseyin Dayı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek başladı. Hasan Sertoğlu, Boğaz bölgesinde bulunan ve Ağırdağ Boğaz'ın kullanımında olan toprak sahanın sentetiğe dönüştürülmesi için yıllardır önerilerde bulunduğunu belirtti.
Hasan Sertoğlu, "Girne'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'ndan sonra amaç birçok kulübü ve bölge kulüplerini de rahatlatacak Boğaz'daki sahanın topluma kazandırılmasıydı. Ancak konuşulmasına rağmen bu proje hayata bir türlü geçemedi. Yapılması planlanan her sportif tesis ülke gençliği ve Kıbrıs Türk toplumu için büyük değerdir."dedi.
Ziyaretin sonunda Hüseyin Dayı, Başkan Sertoğlu’na üzerinde ismi yazılı Ağırdağ Boğaz forması hediye etti.
 
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