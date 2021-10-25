Teniste turnuva heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında gerçekleşen maçlar ile devam ediyor.

Kategorilerde oynanan karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

DENİZ ABDULLAHOĞLU - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4/0 4/1

DOĞA İNCE - İLAY GENÇ 2/4 4/1 10/5

9 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

YALIN YURTSEVER - POYRAZ VURAL 4/2 4/5 5/10

BARAN BAŞARAN - OSMAN AREN BAŞARAN 4/0 4/0

SAİD ZEKİ AVCI - ERDAL ARABACIOĞLU 5/4 4/2

ÇAĞ REFİKOĞLU - ASİL BERKUT 5/4 4/2

12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

ALMİRA AKŞAHİN - SEVİNÇ OĞAN 6/0 6/0

SİMRE KELEŞ - ARYA SARIBAŞ 6/2 6/0

12 YAŞ ERKEKLER- ÇEYREK FİNAL

ENVER ADA GENÇEL - KAYA HALKSEVEN 3/6 0/6

NOA DUCHATEAU - EMİR ASAF YÜKSEL 6/3 6/4

EREN YILMAZ - RÜZGAR VURAL 6/3 4/6 2/6

HASAN ARAS DUMAN - BORA ERİN 1/6 0/6

16 YAŞ KIZLAR - YARIFİNAL

NADİR ÇINARLILI - SELİN ÖNAL W.O.

KAYRA YÜCEER - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/1 6/0

16 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU - BATUR EVRE 6/4 6/2

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - KONSTANTIN KAN 6/2 6/0

