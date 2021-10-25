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Kempocularımız Antalya’da

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Kempocularımız Antalya’da
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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı Antalya’da gerçekleştirilecek olan 27.İKF KempoDünya Şampiyonasına katılmak için Antalya’ya gitti.
25 – 31 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 27.İKF KempoDünya Şampiyonasına katılacak olan KempoMilli Takımı,şampiyonaya iddialı hazırlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan KempoMilli Takım kadrosunda Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Umar Abdulaziz, Can Uğuroğlu, Tarık Yayar, Mertsan Çakırlı, Büşra Turan, antrenör Cuma Öztürk, hakem Vedat Yayaroluşuyor. 7 sporcu, 1 antrenör, 1 hakem, 2 de idarecinin yer aldığı kafilenin başkanlığını federasyonu başkanı Mehmet İngenç yapıyor.Resmi olarak ilk kez katılacağımız 27.İKF KempoDünya Şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden 320 sporcu katılacak.
 
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