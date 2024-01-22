banner913
banner932
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
7 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
19 0
 
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
26 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
20 0
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
24 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
59 0
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
banner1012
banner985

Teniste transfer dönemi tamamlandı

banner989

banner974
Teniste transfer dönemi tamamlandı
banner971
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu lig karşılaşmaları öncesinde başlayan Transfer dönemi 08 Ocak 2024 ile 22 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.
2024 yılı Faaliyet Takvimi içerisinde gerçekleşecek 12 Yaş Ligi, 16 yaş Ligi ve 13+ Büyükler ligi için kulüplerin gerçekleştireceği transferlerin lig maçlarında önemli etkisi olması beklenen KKTF Transfer işlemleri e-kktf sisteminden yapıldı.
TENİS FEDERASYONU TÜZÜK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILIYOR
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF )Tüzük Genel Kurulu toplantısı 23 Ocak 2024 Salı günü saat 17:00 de Federasyon idari binasında kulüplerin katılımı ile gerçekleşecek.
Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Tüzük Genel Kurulu toplantısına kulüp başkanı dışında katılacak temsilcilerin kulüp başkanının onaylı yazısını genel kurul başkanlık divanına sunması gerekmekte.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.