Teniste transfer dönemi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu lig karşılaşmaları öncesinde başlayan Transfer dönemi 08 Ocak 2024 ile 22 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

2024 yılı Faaliyet Takvimi içerisinde gerçekleşecek 12 Yaş Ligi, 16 yaş Ligi ve 13+ Büyükler ligi için kulüplerin gerçekleştireceği transferlerin lig maçlarında önemli etkisi olması beklenen KKTF Transfer işlemleri e-kktf sisteminden yapıldı.

TENİS FEDERASYONU TÜZÜK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILIYOR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF )Tüzük Genel Kurulu toplantısı 23 Ocak 2024 Salı günü saat 17:00 de Federasyon idari binasında kulüplerin katılımı ile gerçekleşecek.

Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Tüzük Genel Kurulu toplantısına kulüp başkanı dışında katılacak temsilcilerin kulüp başkanının onaylı yazısını genel kurul başkanlık divanına sunması gerekmekte.

