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Buse Avrupa’da birçok yarışmaya katılacak

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Elit atlet Buse Savaşkan, Fransa’da düzenlenen salon yarışında rakiplerini geride bırakarak birinci olurken, Avrupa'da Fransa, İtalya, Almanya'da olmak üzere birçok yarışmaya katılacak

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Buse Avrupa’da birçok yarışmaya katılacak
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatlarına katılım hedefine yönelik hazırlıklarını sürüyor. Bu çerçevede Buse, Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen salon yarışında, branşı yüksek atlamada birinci olarak 2024 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
FRANSA, İTALYA VE ALMANYA’DA YARIŞACAK
Fransız medya kuruluşu olan L’union, Buse’nin birinciliğini spor sayfasında yer verirken haberde “Buse, A'dan Z'ye ustalaştı“ şeklinde bir değerlendirme yaptı.
Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Buse, Avrupa'da birçok yarışmaya katılacak. Fransa, İtalya, Almanya'daki yarışmaların ardından atletimiz Balkan Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul'da olacak. KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada Buse ve antrenörüne çalışmalarında başarılar diledi.
 
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