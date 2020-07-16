Teniste şampiyonlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Karasu Cup ve Shoes & More Cup da şampiyonlar belli oldu.
COVİD-19 pandemi süreci sonrasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında 1-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve yoğun seyirci ilgisinin olduğu Karasu Cup 12-16 yaş Büyükler ve Senyörler kategorileri ile Shoes & More Cup 8-9-10-14 yaş kategorilerinde oynanan final maçları sonrasında şampiyonlar belirlendi.
Final maçlarına gösterilen yoğun ilgi Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetim kurulunda büyük memnuniyet yarattı.
Final maçlarının ardından gerçekleşen kupa ve ödül töreni ile tamamlanan turnuvalarda derece alan sporcular listesi şu şekilde oluştu;
8 YAŞLAR:
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si - ÇAĞ REFİKOĞLU
8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si - BARAN BAŞARAN
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si - MAKAN ORAN
8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si - TUĞRA İRFANOĞLU
9 YAŞ KIZLAR:
9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ - VERA GAZİ
9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ - DENİZ SRİ DHATRİ BODAPATİ
9 YAŞ ERKEKLER:
9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - TOPRAK ATA CANDAN
9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN
10 YAŞ KIZLAR:
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ - ALMİRA AKŞAHİN
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ - SİMRE KELEŞ
10 YAŞ ERKEKLER:
10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - ÖMER ANIL
10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - EREN YILMAZ
10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER:
10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ÇINAR ELMALI / ASIM ARAS ASTAN
10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - EREN YILMAZ / EMİR ASAF YÜKSEL
12 YAŞ KIZLAR:
12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ – ÖZGÜL ŞAH
12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ – SELİN ÖNAL
12 YAŞ ERKEKLER:
12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ – AREN BAYBARS
12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER:
12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - BORA ERİN / BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - AREN BAYBARS / İBRAHİM CAN ARABACI
14 YAŞ KIZLAR:
14 YAŞ KIZLAR 2.Sİ - KAYRA YÜCEER
14 YAŞ KIZLAR 1.Sİ - SEVİM AKBAŞ
14 YAŞ ERKEKLER:
14 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - BATUR EVRE
14 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - TURGAY VURAL HIDIROĞLU
16 YAŞ KIZLAR:
16 YAŞ KIZLAR 2.Sİ – KAYRA YÜCEER
16 YAŞ KIZLAR 1.Sİ – AZRA S. YALKIÇ
16 YAŞ ERKEKLER:
16 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ – ZEKİ ESENDAĞLI
16 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ – DERİN SAMİOĞLU
BÜYÜK KADINLAR:
BÜYÜK KADINLAR 2.Sİ - SUZAN PAKAN
BÜYÜK KADINLAR 1.Sİ - OKSANA PİDDUBNA
BÜYÜK ERKEKLER:
BÜYÜK ERKEKLER 2.Sİ - FLORİN DİMİTRİE SORODOC
BÜYÜK ERKEKLER 1.Sİ - MUSTAFA MEHMET ZORBA
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR:
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 2.Sİ - İZEM CİVİSİLLİ / ŞARA BORANHAN
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 1.Sİ - AZRA SERAY YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER:
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ABDELRAHMAN ALBİTAR / M. AHMAD CHAUDRY
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - MUSTAFA MEHMET ZORBA / BERKE CAN EKİNCİ
BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:
BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ - DERİN SAMİOĞLU / İZEM CİVİSİLLİ
BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ - ABDELRAHMAN AL BİTAR / OKSANA PİDDUBNA
SENYÖR 35+ ERKEKLER:
35+ ERKEKLER 2.Sİ - KEMAL SOYER
35+ ERKEKLER 1.Sİ - SERCAN EROZAN
SENYÖR 45+ KADINLAR:
45+ KADINLAR 2.Sİ - İPEK CİVİSİLLİ
45+ KADINLAR 1.Sİ - KADRİYE DEBRELİ
SENYÖR 45+ ERKEKLER
45+ ERKEKLER 2.Sİ - EDİZ DEMİRCİLER
45+ ERKEKLER 1.Sİ - ORHUN DOĞASAL
SENYÖR 50+ ERKEKLER:
50+ ERKEKLER 2.Sİ - MUSTAFA TAŞELİ
50+ ERKEKLER 1.Sİ - ZAFER HIDIROĞLU
SENYÖR 40+ ÇİFT KADINLAR:
40+ ÇİFT KADINLAR 2.Sİ - SİNEM SAYAR ERCANTAN / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN
40+ ÇİFT KADINLAR 1.Sİ - ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN
SENYÖR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER:
40+ KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ - ORHUN DOĞASAL/ARZU ÇAĞIN
40+ KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ - ÖZGÜ SAMİOĞLU/İPEK CİVİSİLLİ
SENYÖR 45+ ÇİFT ERKEKLER:
45+ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ÇAĞAKAN KANSU/MUSTAFA TAŞELİ
45+ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - ÖZGE SAMİOĞLU/ORHUN DOĞASAL