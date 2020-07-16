Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
74 0
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
104 0
 
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
15 0
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
10 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
93 0
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
18 0
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
9 0
banner460

Teniste şampiyonlar belli oldu

banner27

Teniste şampiyonlar belli oldu
16 Temmuz 2020 Perşembe 22:29

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Karasu Cup ve Shoes & More Cup da şampiyonlar belli oldu.

COVİD-19 pandemi süreci sonrasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında 1-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve yoğun seyirci ilgisinin olduğu Karasu Cup 12-16 yaş Büyükler ve Senyörler kategorileri ile Shoes & More Cup 8-9-10-14 yaş kategorilerinde oynanan final maçları sonrasında şampiyonlar belirlendi.

Final maçlarına gösterilen yoğun ilgi Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetim kurulunda büyük memnuniyet yarattı.

Final maçlarının ardından gerçekleşen kupa ve ödül töreni ile tamamlanan turnuvalarda derece alan sporcular listesi şu şekilde oluştu;    

8 YAŞLAR:

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si             - ÇAĞ REFİKOĞLU         

8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si - BARAN BAŞARAN

8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si             - MAKAN ORAN

8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si - TUĞRA İRFANOĞLU

9 YAŞ KIZLAR:

9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ - VERA GAZİ

9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ - DENİZ SRİ DHATRİ BODAPATİ

9 YAŞ ERKEKLER:

9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - TOPRAK ATA CANDAN

9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN

10 YAŞ KIZLAR:

10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ        - ALMİRA AKŞAHİN

10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ        - SİMRE KELEŞ

10 YAŞ ERKEKLER:

10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - ÖMER ANIL

10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - EREN YILMAZ

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER:

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ÇINAR ELMALI / ASIM ARAS ASTAN

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - EREN YILMAZ / EMİR ASAF YÜKSEL

12 YAŞ KIZLAR:

12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ – ÖZGÜL ŞAH

12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ – SELİN ÖNAL

12 YAŞ ERKEKLER:

12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ – AREN BAYBARS 

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER:

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - BORA ERİN / BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - AREN BAYBARS / İBRAHİM CAN ARABACI

14 YAŞ KIZLAR:

14 YAŞ KIZLAR 2.Sİ - KAYRA YÜCEER

14 YAŞ KIZLAR 1.Sİ - SEVİM AKBAŞ

14 YAŞ ERKEKLER:

14 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ - BATUR EVRE

14 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ - TURGAY VURAL HIDIROĞLU

16 YAŞ KIZLAR:

16 YAŞ KIZLAR 2.Sİ – KAYRA YÜCEER

16 YAŞ KIZLAR 1.Sİ – AZRA S. YALKIÇ

16 YAŞ ERKEKLER:

16 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ – ZEKİ ESENDAĞLI

16 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ – DERİN SAMİOĞLU

BÜYÜK KADINLAR:

BÜYÜK KADINLAR 2.Sİ - SUZAN PAKAN

BÜYÜK KADINLAR 1.Sİ - OKSANA PİDDUBNA

BÜYÜK ERKEKLER:

BÜYÜK ERKEKLER 2.Sİ - FLORİN DİMİTRİE SORODOC

BÜYÜK ERKEKLER 1.Sİ - MUSTAFA MEHMET ZORBA

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR:

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 2.Sİ - İZEM CİVİSİLLİ / ŞARA BORANHAN

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 1.Sİ - AZRA SERAY YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER:

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ABDELRAHMAN ALBİTAR / M. AHMAD CHAUDRY

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - MUSTAFA MEHMET ZORBA / BERKE CAN EKİNCİ

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ - DERİN SAMİOĞLU / İZEM CİVİSİLLİ

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ - ABDELRAHMAN AL BİTAR / OKSANA PİDDUBNA

SENYÖR 35+ ERKEKLER:

35+ ERKEKLER 2.Sİ        - KEMAL SOYER

35+ ERKEKLER 1.Sİ        - SERCAN EROZAN

SENYÖR 45+ KADINLAR:

45+ KADINLAR 2.Sİ - İPEK CİVİSİLLİ

45+ KADINLAR 1.Sİ - KADRİYE DEBRELİ

SENYÖR 45+ ERKEKLER

45+ ERKEKLER 2.Sİ        - EDİZ DEMİRCİLER

45+ ERKEKLER 1.Sİ        - ORHUN DOĞASAL

SENYÖR 50+ ERKEKLER:

50+ ERKEKLER 2.Sİ        - MUSTAFA TAŞELİ

50+ ERKEKLER 1.Sİ        - ZAFER HIDIROĞLU

SENYÖR 40+ ÇİFT KADINLAR:

40+ ÇİFT KADINLAR 2.Sİ - SİNEM SAYAR ERCANTAN / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN

40+ ÇİFT KADINLAR 1.Sİ - ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN

SENYÖR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER:

40+ KARIŞIK ÇİFTLER 2.Sİ          - ORHUN DOĞASAL/ARZU ÇAĞIN

40+ KARIŞIK ÇİFTLER 1.Sİ          - ÖZGÜ SAMİOĞLU/İPEK CİVİSİLLİ

SENYÖR 45+ ÇİFT ERKEKLER:

45+ ÇİFT ERKEKLER 2.Sİ - ÇAĞAKAN KANSU/MUSTAFA TAŞELİ

45+ ÇİFT ERKEKLER 1.Sİ - ÖZGE SAMİOĞLU/ORHUN DOĞASAL

banner342
Kortlarda çekişmeli maçlar
Kortlarda çekişmeli maçlar
16 0
Olguner, ITTF toplantısına davet edildi
Olguner, ITTF toplantısına davet edildi
15 0
Tenise dev bağış…
Tenise dev bağış…
108 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.