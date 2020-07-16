Gönyeli’de Felix üzüntüsü

K-PET Süper Ligde play out oynamama hedefinde olan Gönyeli’de, takımın en etkili oyuncusu olan Felix’in sakatlanmasının üzüntüsü yaşanıyor.

Hamitköy ile oynanan ve büyük çekişme içerisinde geçen maçta Gönyeli’nin sahadaki en iyi futbolcusu olan Felix, sakatlanana kadar attığı deparlarla rakibin sağ kanadını adeta çökertmişti.

Ancak aşırı sıcak havada bir pozisyonda yine depar atan Felix, üst baldırında meydana gelen sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Felix, büyük ihtimalle Gönyeli’nin son 2 maçı olan Doğan Türk Birliği ve Lefke maçlarında forma giyemeyecek.