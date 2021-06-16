Teniste performans tur zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 16 yaş altı kategorisinde bu yıl ilk kez turnuva düzenlenecek. Chicken Planet Tenis Performans Tur için ön eleme gruplarındaki maçlar başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 16 yaş altı kategorisinde bu yıl ilk kez turnuva düzenlenecek.

Chicken Planet Tenis Performans Tur, yıl içerisinde 6 farklı turnuvadan ve 6 farklı yerde düzenlenecek. Tur 21 Haziran 2021’de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlayacak.

Performans turun oynanışı toplam 6 turnuvadan oluşup,16 yaş altı performans turunda her turnuva erkeklerde ve kızlarda 2 grup şeklinde 6 kişilik sporculardan oluşacak.

Turda Grup 1 ve Grup 2 olacak şekilde toplam 12 sporcu mücadele edecek. Gruplar içindeki tüm sporcuların birbirleri ile karşılaşacağı maçlar sonunda grup birincisi ve ikincisi belli olacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan sporcular çapraz eşleşme ile yarı final maçları oynayıp, finale kalmak için mücadele edecekler.

Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek için KKTF kortlarında üç gün sürecek olan ön eleme maçları gerçekleşiyor.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur ön eleme gruplarındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR:

AYŞEN ŞAH – HURİYE ŞIK W.O.

ZEHRA ÇİSE TUĞCU – ARYA SARIBAŞ 6/1 – 6/1

SELİN ÖNAL – ALMİRA AKŞAHİN 6/0 – 6/1

ÖZGÜL ŞAH – LARA ONURLU 6/0 – 6/0

ERKEKLER:

TOPRAK BERKOL – RÜZGAR VURAL 6/0 – 6/1

CEMAL KONUKLU – EMİR ASAF YÜKSEL 6/0 – 6/0

EREN YILMAZ – ENVER A. GENÇEL 7/5 – 6/1

BEKİR D. ESENDAĞLI – ADAHAN DUMAN 6/1 – 6/0

