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Gol kraliçesi Aysel

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Gol kraliçesi Aysel
KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 Sezonu Kadınlar Süper Liginde normal sezon tamamlandı.
Play off maçları öncesinde ise normal sezonun gol kraliçesi belli oldu.68 gol ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oyuncusu Aysel Şimşek gol kraliçesi oldu.Aysel Şimşek, Play off maçlarında da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin en önemli kozlarından olacak.
 
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