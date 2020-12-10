Teniste KTSYD Master Kupası sürüyor

KTSYD ile KKTF işbirliğinde düzenlenen KTSYD Master Kupasında yarı finale yükselenler belli oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” devam ediyor.

KKTF kortlarında KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçlarına devam edildi. Organizasyonda Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının ardından Cumartesi final müsabakaları oynanacak ve kategorilerin birincileri belirlenecek.

12-14-16 ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlenen kupa mücadelesinde kategorilerinin en iyi 8 tenisçisi yer alıyor. Turnuvada şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle:

12 Yaş Kızlar - Çeyrek Final

Selin Önal - Ecem Yıldız: W.O

Zehra Çise Tuğcu - Elvin Altuğ: 6/2 – 6/1

Arya Sarıbaş - Özgül Şah: 0/6 – 0/6

Almira Akşahin - Irmak Erker: 2/6 – 0/6

12 Yaş Erkekler - Çeyrek Final

Toprak Altuntaş - Rüzgar Vural: 6/1 – 6/0

Akay Ali Sağkanat - Cemal Konuklu: 6/4 – 6/4

Bekir Devran Esendağlı - Enver Ada Gençel: 7/6(3) - 6/1

Bora Erin - İbrahim Can Arabacı: 3/6 – 4/6

16 Yaş Kızlar - Çeyrek Final

Ekin Karasu - Melis Mevlit: 2/6 - 1/6

Elçin Özbilen - Sevim Akbaş: 6/4 – R.T.

16 Yaş Erkekler - Çeyrek Final

Derin Samioğlu - Ersel Kalfaoğlu: 6/0 – 6/1

Göktuğ Yusuf Gökbayrak - İbrahim Ağun: 6/4 - 1/6 - 5/7

Yalın Doğasal - Zeki Esendağlı 6/4 - 2/6 - 3/6

Batur Evre - Turgay Vural Hıdıroğlu: 0/6 – 0/6



