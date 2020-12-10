2020, Buğra’nın altın yılı oldu

Buğra Cömert, Bisiklet Federasyonunun 2020 yılı sezonu içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlikte büyük başarılar elde etti

Mesarya bölgesinin aktif lisanlı bisiklet sporcusu Buğra Cömert, Bisiklet Federasyonunun 2020 yılı sezonu içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlikte büyük başarılar elde etti.

Yıllardır disiplinli bir şekilde bisiklet sporu ile ilgilenen Buğra, 2020 sezonunda yaptığı çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunuyaşıyor.

Buğra, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun, 2020 yılı içerisinde düzenlediği faaliyetlerde, 2020 Genel Klasman birinciliği, Gaziveren TT yol yarışı birinciliği, İskele Kriteryum etabında yapılan, Zamana Karşı (TT) Yol Yarışının Master 1 kategorisinde birinciliği elde ederken, yine iki ayrı (TT) Yol Bisiklet Şampiyonasında her iki yarışta ikinciliği, Güzelyurt – Lefkoşa yol yarışında iseüçüncülüğü kazandı.

Buğra’nın da içerisinde bulunduğu A Takımı,Zamana Karşı (TTT) Yol Bisiklet Yarışında genel klasmanda üçüncülüğü elde etti. Buğra geçtiğimiz günlerde Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ödül gecesinde de kupasını kaldırdı.

Buğra Cömert “ iyi bir sezon geçirdiğim için mutluyum”

Yıllardır bisiklet sporunu disiplini bir şekilde çalışarak devam ediyorum. Ferdi olarak gerek yol yarışında, gerekse de zamana karşı yarışlarda ülke şampiyonluğu için bu sezon yaptığım hatalardan ders çıkararak çalışmaya devam edeceğim.

Bisiklette iyi bir sezon geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Sezon boyunca yaptığım çalışmalarının karşılığını almak çok güzel bir duydu. Pandemi gölgesinde geçen bir sezonu geride bıraktığımız bu süreçte, her zaman yanımda olan Özgür Hocama, Yüzbinkoş ailesine, sponsorum Bike Republic’e, tüm sporcu arkadaşlarıma, Bisiklet Federasyonumuzun başkan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim.

