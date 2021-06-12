Teniste kazananlar GAÜ ve DAÜ

2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 2. devre maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı galibiyetle kapattılar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 2. devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı.

Ligin A Grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği maçı 4-3’lük skorla Girne Amerikan Üniversitesikazanırken, liderliğini sürdürdü.

Ligin B Grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan maç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

B GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

