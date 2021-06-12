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Teniste kazananlar GAÜ ve DAÜ

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2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 2. devre maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı galibiyetle kapattılar

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Teniste kazananlar GAÜ ve DAÜ
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginde 2. devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı.
Ligin A Grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği maçı 4-3’lük skorla Girne Amerikan Üniversitesikazanırken, liderliğini sürdürdü.
Ligin B Grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan maç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 4.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
B GRUBU 4.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 
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