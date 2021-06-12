UKÜ ikinci devrede kazandı

UKÜ, MGA karşısında ilk devresini geride tamamladığı maçı 31-28’lik skorla kazanıpü geceyi galibiyetle kapattı

Hentbol Erkekler Liginde dördüncü hafta tamamlanırken, Gençlik Gücü Levent karşısında sahadan 34-17’lik skorla, UKÜ MGA karşısında 31-28 skorla geceyi galibiyetle kapattı.

Alınan bu sonuçlarla dördüncü haftanın sona erdiği Hentbol Erkekler Liginde, gözler artık Pazartesi akşamı oynanacak olan beşinci hafta maçlarına çevrildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile MGA takımları arasındaki karşılaşmaçekişmeli geçerken, karşılaşmanın ilk devresi 13-11 MGA üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda daha üstün oynayan UKÜ sahadan 3 sayı farkla 31-28 galip ayrıldı. UKÜ’de Fatih 14 golle takımın en skorer ismi olurken, MGA’da Deniz 13 golle takımda ön plana çıkan isim oldu.



