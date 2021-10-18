Teniste iki heyecan birden yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü tarafından 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Kupası-5 başlıyor.

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8 Yaş kategorisi, 9-10-12-14-16 yaş grupları ile (13+) Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

HD Otomasyon Cup Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Kupası-5 ise Senyörler de 30+, 40+, 50+ Tekler, 30+ ve 50+ Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden, 13+ Lisanssız Tenise Hoş Geldin tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.



