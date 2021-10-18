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Kadınlar U17’de şampiyon GAÜ

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2020 – 21 sezonunun son organizasyonu olan U17 Kadınlar Ligi final maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Alsancak arasındaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan GAÜ şampiyon oldu

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Kadınlar U17’de şampiyon GAÜ
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2020 – 21 sezonunun son organizasyonu olan U17 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanan son müsabaka ile tamamlandı. Sezonu şampiyon olarak Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) noktaladı.Atatürk Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ile Alsancak arasında oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 64-45’lik skorla GAÜ oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodu 12 – 7 ile Alsancak lehine sonuçlansa da çekişmeli geçen ikinci periyot sonrasında GAÜ 26 – 24 ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Üçüncü periyotta farkı artıran GAÜ 49 – 33 ile son periyoda girerken, mücadeleyi de 64 – 45 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu Başkan Orhun Mevlit ve yönetim Kurulu üyeleri Tamer Bolat ile Yurdakul Cafer tarafından takdim edildi.
 
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