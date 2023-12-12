Teniste Iga Swiatek damgası

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 2023 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne, Polonyalı IgaSwiatek üst üste ikinci kez layık görüldü

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2023 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 22 yaşındaki Swiatek'in kazandığı belirtildi.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı tenisçi, bu sezon Fransa Açık'ın (RolandGarros), yanı sıra WTA 1000 serisi Çin Açık'ta, 500 serisi turnuvalarından Katar Açık ile Porsche Tenis Grand Prix'sinde, 250 serisi Varşova Açık'ta ve WTA Finalleri'nde kupaya uzandı.

Swiatek, ABD'li Serena Williams'ın ardından bu ödülü art arda kazanan ikinci tenisçi oldu. Williams 2012, 2013, 2014 ve 2015'te bu ödülü üst üste kazanmıştı.

Diğer kategorilerde ödül kazanan tenisçiler şöyle:

Çiftlerde en iyi takım: StormHunter ve EliseMertens (Avustralya-Belçika)

En çok gelişme kaydeden: QinwenZheng (Çin)

En iyi çaylak: MirraAndreeva (Rusya)

En iyi geri dönüş: ElinaSvitolina (Ukrayna)

Karen Krantzcke Sportmenlik ve PeachyKellmeyer Oyuncu Servisi: Ons Jabeur (Tunus)

JerryDiamond ACES: JessicaPegula (ABD)

En iyi antrenör: TomaszWiktorowski (Polonya)



