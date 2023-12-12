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Darts Süper Ligi’nde heyecan arttı

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Darts Süper Ligi’nde heyecan arttı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde 3. Hafta maçları dün akşam (Pazartesi) oynandı.
3. Haftada Gönyeli derbisini, Gönyeli Darts Birliği kazanırken, bir diğer derbi olan Cihangir derbisini ise Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği kazandı. Minareliköy Spor Kulübü bu hafta da galip gelerek averaj ile liderliği yükseldi.
Gözler bu hafta oynanacak olan Minareliköy S.K Gönyeli Darts Birliği maçına çevrildi.
SÜPER LİG HAFTANIN SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
Beyarmudu Belediyesi: 4 - Gönyeli Spor Kulübü: 12                             
Gönyeli Darts Birliği: 14 - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü: 2                     
Güzelyurt Darts Birliği: 16 - Lefkoşa Darts Birliği: 0                             
Diamond Child Darts Derneği: 1 - Minareliköy Spor Kulübü: 15           
Cihangir Spor Kulübü: 4 - Cihangir Av. Atıcılık Birliği: 12          
 
 
                                          TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Minareliköy Spor Kulübü             3             3             0             0             44           4             40           9
2             Gönyeli Darts Birliği        3             3             0             0             43           5             38           9
3             Gönyeli Spor Kulübü      3             3             0             0             38           10           28           9
4             Cihangir Av. Atıcılık Birliği             2             2             0             0             21           11           10           6
5             Beyarmudu Belediyesi  3             1             0             2             25           23           2             3
6             Güzelyurt Darts Birliği    2             1             0             1             17           15           2             3
7             Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü          3             1             0             2             20           28           -8            3
8             Cihangir Spor Kulübü     3             0             0             3             7             41           -34         0
9             Diamond Child Darts Derneği     3             0             0             3             5             43           -38         0
10           Lefkoşa Darts Birliği        3             0             0             3             4             44           -40         0
 
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