Teniste gözlemci hakemlik kursu başladı

KKTF ve Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Gözlemci Hakemlik Kursu 7-8-9 Mayıs 2024 tarihlerinde Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor.
Kurs Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin katılımı ile iki günlük eğitim ve kort da yapılacak uygulamalı eğitimin ardından düzenlenecek sınav ile tamamlanacak.
Kursta başarı gösteren hakem adaylarına hakemlik belgeleri KKTF Yönetim Kurulu tarafında verilecek.
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