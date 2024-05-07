Badmintonda U13 Milli Takımı Rize’de mücadele edecek

Badmintonda U13 Milli Takımımız, 8-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Rize’de düzenlenecek olan U13 Türkiye Şampiyonası’na katılıyor.

Rizede yapılacak olan Türkiye Badminton Şampiyonasına katılmak için adadan ayrılan milli takımımızda 8 sporcu ile birlikte Milli Takım Antrenörü olarak Nevzad Denerel ve ayrıca idareci olarak Aysel Balcı bulunuyor.

Federasyon Başkanımız Fırat Deniz yaptığı açıklamada, Rize'de 8 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak olan U13 Türkiye Şampiyonasına katılan milli takımda 3 kız, 5 erkek sporcunun bulunduğunu belirterek kafileye ve sporculara başarılar diledi. Deniz ayrıca kafilenin forma ana sponsoru olan Modda Kozmetik Direktörü Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti.

