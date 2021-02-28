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Teniste Dünya markaları evimize geliyor

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Dünya'nın önde gelen tenis antrenörleri,“Dünya tenisini evinize getiriyoruz.” sloganıyla düzenlenecek online konferans ile ülkemiz tenisçileriyle buluşacak

Teniste Dünya markaları evimize geliyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Dünya'nin önde gelen tenis antrenörlerinionline konferans ile ülkemiz tenisçileri buluşturacak.
“Dünya tenisini evinize getiriyoruz.” sloganıyla düzenlenecekonline konferans ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Dünya tenisini evinize getiriyoruz.Biz gidemiyorsak, Dünya Tenisi ayağımıza gelir. Dünya'nın önde gelen tenis antrenörleri bizlerle online konferansta buluşuyor.
PiotrUnierzyski, JudyMurray ve EmmaDoyle ile Dünya Tenis'ini konuşuyoruz.Dünyaca tanınmış deneyimli isimlerin bir araya geldiği seminer 12 - 13 - 14 Mart'ta gerçekleşiyor.Bu seminerin hazırlanmasında büyük emeği olan Mustafa Ülker hocamıza çok teşekkür ederiz.
Bu dönemde yaptığımız her şeyi, tenisçilerimizin motivasyonlarınıyüksek tutabilmek için yapıyoruz.”
 
 
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