Teniste Dünya markaları evimize geliyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Dünya'nin önde gelen tenis antrenörlerinionline konferans ile ülkemiz tenisçileri buluşturacak.
“Dünya tenisini evinize getiriyoruz.” sloganıyla düzenlenecekonline konferans ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Dünya tenisini evinize getiriyoruz.Biz gidemiyorsak, Dünya Tenisi ayağımıza gelir. Dünya'nın önde gelen tenis antrenörleri bizlerle online konferansta buluşuyor.
PiotrUnierzyski, JudyMurray ve EmmaDoyle ile Dünya Tenis'ini konuşuyoruz.Dünyaca tanınmış deneyimli isimlerin bir araya geldiği seminer 12 - 13 - 14 Mart'ta gerçekleşiyor.Bu seminerin hazırlanmasında büyük emeği olan Mustafa Ülker hocamıza çok teşekkür ederiz.
Bu dönemde yaptığımız her şeyi, tenisçilerimizin motivasyonlarınıyüksek tutabilmek için yapıyoruz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.