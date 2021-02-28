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Haskasap’ın, co-pilotu Mulla

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Haskasap’ın, co-pilotu Mulla
Gökhan KUZU
Rallide yeni sezonda yarışacak olan KKTC eski drift şampiyonu Enver Haskasap, co-pilotunu belirledi.
Driften ralli etaplarına geçiş yapacak olan Enver Haskasap, ralli etaplarının deneyimli pilotu Halil Mulla’nınco pilotluğunda yeni sezonda yarışacak. Ralli etaplarına Skoda FabiaR5 arabasıyla hızlı geçiş yapmak isteyen Enver Haskasap, Halil Mulla’nınco-pilotluğunda başarıyı hedefleyecek.
 
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