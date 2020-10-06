Teniste antrenörlük kursu sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2020 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, KKTF tesislerinde sürüyor.
Kurs eğitmeni Çağlar İzkan tarafından Teknik-Taktik dersleri ile Temel vuruş protokolleri, Antrenörün Tenisteki rolü ve stilleri ile ilgili konuların işlendiği kursta dersler saha içerisinde uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştiriliyor.
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