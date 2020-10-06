Yeni gelir kaynağı maske

Yaşanan pandemic süreci nedeniyle kulüpler büyük ekonomik kayıplar yaşarlarken, yöneticiler de yeni gelir kapıları aramaya başladılar.
Birçok kulüp koronavirüs salgını nedeniyle takılmak zorunda olan maskelerden yaptırarak, taraftarlarının beğenisine sunarken, maske satışları da yeni gelir kaynağı oldu.
Aidiyet duygusunu da getiren maskeler, kulüp renklerinde ve logolu olarak tasarlanırken, birliktelik de sağlıyor.
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