Tenis’te 12-14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 2023 yılının başında düzenlenecek olan Milli Takım Müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 12-14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına, kategorilerinde ilk 8 de olan oyuncuların 1 kategoriye katılabileceği 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında yapılacak.
Kategorilerinde şampiyon olan oyuncular TTF Milli Takım belirleme turnuvasına Wild Card ile mücadele etme şansı bulacak.
19-23 Aralık 2022 tarihlerinde 12 yaşların İstanbul’da, 14 yaşların İzmir’de TTF Milli Takım Belirleme Turnuvası gerçekleşecek.
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