Kortlarda 2022 Başbakanlık Kupası 19 Kasım’da oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başbakanlık Kupası 2022 Tenis Ligini normal sezonunu ilk 4 de tamamlayan Play-Off finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da KKTF kortlarında başlayacak karşılaşmalar ile gerçekleşecek.
Başbakanlık kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları şeklinde oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.
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