banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
11 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
32 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

Kortlarda 2022 Başbakanlık Kupası 19 Kasım’da oynanacak

banner476

banner825
Kortlarda 2022 Başbakanlık Kupası 19 Kasım’da oynanacak
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başbakanlık Kupası 2022 Tenis Ligini normal sezonunu ilk 4 de tamamlayan Play-Off finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da KKTF kortlarında başlayacak karşılaşmalar ile gerçekleşecek.
Başbakanlık kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları şeklinde oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.  
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.