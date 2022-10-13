Tenisçiler, kıyasıya mücadele ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Vasıf Cup Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor
Çarşamba günü oynana maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
Nehir Gürses – Almira Akşahin 2-6 3-6
Beren Başaran – Vera Gazi 1-6 3-6
EnraÇakartaş – Girne Umut Yerebakan 0-6 3-6
Deniz Abdullahoğlu – Sevinç Oğan 2-6 1-6
12 YAŞ ERKEKLER
Baran Başaran – Emir Asaf Yüksel Baran Başaran Wo
Çınar Elmalı – Hasan Aras Duman 1-6 6-4 7-10
Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 6-0 6-3
Ömer Anıl – Eren Yılmaz 6-3 6-4
16 YAŞ ERKEKLER
Toprak Berkol – İbrahim Can Arabacı 6-3 6-3
Aras Çelik – Enver Ada Gençel 7-6 6-4
Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Alp Ratib 6-0 7-6
Konstantın Kan – Turgay Vural Hıdıroğlu 6-3 7-6
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK ERKEKLER
Uraz Şentürk – Taner İzveren 6-0 6-2
Tunç Özgürgün – Buğra Oker 6-1 6-3
Rauf Kürşad – Ali Tüzünkan 6-0 6-4
Deniz Bardi – Mete Feridun 6-1 6-0
Eral Erdal – Kasra MohammadZadeh 4-6 3-6
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