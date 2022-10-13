Tenisçiler, kıyasıya mücadele ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Vasıf Cup Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor

Çarşamba günü oynana maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

Nehir Gürses – Almira Akşahin 2-6 3-6

Beren Başaran – Vera Gazi 1-6 3-6

EnraÇakartaş – Girne Umut Yerebakan 0-6 3-6

Deniz Abdullahoğlu – Sevinç Oğan 2-6 1-6



12 YAŞ ERKEKLER

Baran Başaran – Emir Asaf Yüksel Baran Başaran Wo

Çınar Elmalı – Hasan Aras Duman 1-6 6-4 7-10

Asım Aras Astan – Deniz Hüseyin Önen 6-0 6-3

Ömer Anıl – Eren Yılmaz 6-3 6-4



16 YAŞ ERKEKLER

Toprak Berkol – İbrahim Can Arabacı 6-3 6-3

Aras Çelik – Enver Ada Gençel 7-6 6-4

Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Alp Ratib 6-0 7-6

Konstantın Kan – Turgay Vural Hıdıroğlu 6-3 7-6



13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK ERKEKLER

Uraz Şentürk – Taner İzveren 6-0 6-2

Tunç Özgürgün – Buğra Oker 6-1 6-3

Rauf Kürşad – Ali Tüzünkan 6-0 6-4

Deniz Bardi – Mete Feridun 6-1 6-0

Eral Erdal – Kasra MohammadZadeh 4-6 3-6

