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Minikler masa tenisi heyecanı yaşayacak

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Minikler masa tenisi heyecanı yaşayacak
Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek ve dereceye giren ekipler belli olacak. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başlayacak.
Şampiyonaya katılımın yoğun olması bekleniyor.
 
 
 
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