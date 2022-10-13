Minikler masa tenisi heyecanı yaşayacak

Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek ve dereceye giren ekipler belli olacak. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başlayacak.
Şampiyonaya katılımın yoğun olması bekleniyor.
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