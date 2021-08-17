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Tenis transfer dönemi açıldı

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Tenis transfer dönemi açıldı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)2021 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan turnuvalar ve Eylül ayında başlayacak 16 yaş altı tenis ligi ile birlikte Senyörler ligi öncesinde ara transfer dönemi açıldı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yapılan duyuruda, 13-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ara transfer döneminin açık olacağı, tüm kulüplerin ve sporcuların transferlerini gerçekleştirebileceği ara transfer döneminin 20 Ağustos 2021 tarihinde kapanacağı açıklandı.
 
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