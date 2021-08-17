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Teniste Tur-3 zamanı

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Teniste Tur-3 zamanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans Tur-3, 17-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında DAÜ kortlarında başlıyor.
Yıl içerisinde 6 farklı turnuvadan ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan turda erkeklerde ve kızlarda 2 grup şeklinde 6 kişilik sporculardan oluşuyor. Grup 1 ve Grup 2 şeklinde toplam 12 sporcunun mücadele edeceği Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans Tur-3, DAÜ kortlarında oynanacak grup maçları ile gerçekleşiyor.
Grup maçlarının ardından kızlarda ve erkeklerde gruplarında ilk iki sırada yer alan sporcular çapraz eşleşme ile yarı final maçları oynayıp, finale kalmak için mücadele edecekler.
 
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