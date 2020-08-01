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Tenis plaja iniyor

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Tenis plaja iniyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)işbirliğinde Ahmet Kızılkılınç anısına plaj tenisi turnuvası düzenleyecek.
Çift kadınlar – çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz Restoran GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası 8 – 9 Ağustos'ta düzenlenecek. İskele Makenzi Plajı'nda gerçekleştirilecek olan turnuvaya son kayıt tarihi 6 Ağustos 2020, saat 18.00 olarak açıklandı.
 
 
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