Tenis plaja iniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)işbirliğinde Ahmet Kızılkılınç anısına plaj tenisi turnuvası düzenleyecek.

Çift kadınlar – çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz Restoran GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası 8 – 9 Ağustos'ta düzenlenecek. İskele Makenzi Plajı'nda gerçekleştirilecek olan turnuvaya son kayıt tarihi 6 Ağustos 2020, saat 18.00 olarak açıklandı.



