Zümrütköy’ün ilk yenilgisi Yayla’dan

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) 2019 – 2020 Beşli Takımsal Darts Etkinliği 2. devre maçları ile devam ediyor.Yapılan maçlar neticesinde Garanti Hellimleri Zümrütköy SK ilk yenilgisini Yayla Av.At Kulübünden hem de kendi yerinde alırken,Erciyes Tesisatcılık ve Alpcan Towers Darts Takımları aldıkları galibiyetlerle ısrarlı takiplerini sürdürüyorlar.10. hafta sonuçları şöyle:BinatlıYSK - Alpcan Towers:0 -25Garanti Hellimleri Zümrütköy SK- Yayla Av.At Kulübü: 8 - 17Mevlevi SK- Erciyes Tesisatcılık: 7 – 18