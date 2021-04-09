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Tenis heyecanı devam edecek

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Tenis heyecanı devam edecek
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup’ta 10 Nisan Cumartesi günü maçlar saat 10:00’da başlayacak.
34 karşılaşmanın gerçekleşmesi planlanan maçlar ve kategoriler şöyle;
10 NİSAN CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI:
9 YAŞ KIZLAR,
9 YAŞ ERKEKLER,
12 YAŞ ERKEKLER,
16 YAŞ KIZLAR,
16 YAŞ ERKEKLER,
13+ BÜYÜK KADINLAR,
SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER,
SENYÖR 30+ ÇİFT KADINLAR.
 
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