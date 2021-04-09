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Spora maç yasağı geldi

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Spora maç yasağı geldi
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Spor Dairesi bir duyuru yayınlayarak COVID 19 vakalarındaki artış nedeniyle tüm spor etkinliklerine ara verdirdi.
Spor Dairesinden yapılan duyuru şöyle:
"Ülkemizde son günlerde Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, açık ve kapalı alanlarda yapılan antrenmanlarda, tedbirlerin daha da artırılması yönünde görüş bildirmiştir.
Artırılmış tedbirlerle antrenmanların devam edeceği, ancak spor müsabakalarının, ikinci bir duyuruya kadar başlamaması kararlaştırılmıştır. Gelişmelerle ilgili önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bilgi verilecektir.”
 
 
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