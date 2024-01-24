Tenis Federasyonu, tüzüğünü yeniledi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nda (KKTF) Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, tüzük genel kurulunu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, tüzük genel kurulu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tüzük genel kurulumuzu 7 kulübümüzün katılımıyla yaparak, oy birliği ile yeni tüzük çalışmamızı onayladık. Katılım sağlayan ve katılmayıp desteğini belirten tüm kulüplerimize, tüzük çalışmamızı yapan yönetim kurulu üyem Börte Barlasoğlu‘na ve genel kurula katılım sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Yeni tüzüğümüz Spor Dairesi ve Savcılık görüşü sonrasında, Bakanlar Kurulu’ndan geçerek yürürlüğe girecektir. Tüm tenis camiamıza hayırlı olsun. Herşey tenis için”



