Fenerbahçeliler Derneği’nden Harmancı’ya makamında ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı makamında ziyaret etti.

6 Ocaktarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında LTB Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’ya üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

Ziyaret esnasında gerçekleştirilen sohbette kısa bir açıklama yapan dernek başkanı Tolga Ahmet Raşit; KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü ile ülkemiz arasında bir köprü vazifesi üstlendiğini aktararak var olan dostluğun daha da güçlenmesi için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sn. Harmancı ise, kensine yapılan bu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin sosyal faaliyetlerini ve üyelerin derneğe olan ilgisini takdir ile karşıladığını sözlerine ekledi. LTB Başkanı Sn. Harmancı son olarak başkan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.



