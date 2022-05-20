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Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası’nda sıra finallerde

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Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası’nda sıra finallerde
Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası 12-14-16 kategorilerinde çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;  
12 YAŞ KIZLAR - RAUND ROBIN
Serin Yeşilada – Girne Umut Yerebakan            Girne Umut Yerebakan Wo
Zarif Dayı  – Deniz Abdullahoğlu             1-6    7-5    10-6                             
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Eren Yılmaz – Hasan Aras Duman           6-1    6-3   
Asım Aras Astan – Cafer Tosunoğlu         6-2                      
16 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
İbrahim Can Arabacı – Göktuğ Yusuf Gökbayrak       3-6    6-3    10-6
Turgay Hıdıroğlu – Bora Erin                                      6-1    6-2             
 
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