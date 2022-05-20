Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası’nda sıra finallerde

Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK)tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası 12-14-16 kategorilerinde çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR - RAUND ROBIN
Serin Yeşilada – Girne Umut Yerebakan Girne Umut Yerebakan Wo
Zarif Dayı – Deniz Abdullahoğlu 1-6 7-5 10-6
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Eren Yılmaz – Hasan Aras Duman 6-1 6-3
Asım Aras Astan – Cafer Tosunoğlu 6-2
16 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
İbrahim Can Arabacı – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 3-6 6-3 10-6
Turgay Hıdıroğlu – Bora Erin 6-1 6-2
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