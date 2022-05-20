Levent Koleji Türkiye Şampiyonluğu’na bir adım uzaklıkta

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları Türkiye Birinciliği Yıldız Kızlar basketbol yarı final müsabakalarında KKTC Levent Koleji Kız Basketbol Takımı yüzlerce okul arasından finale yükseldi. Yarı finalde dün Özel Mersin İstek Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Levent Koleji kızları karşılaşmadan 59-39 galip ayrılarak adını Türkiye finalisti olarak yazdırdı.

