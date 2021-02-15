Sporcu Ebeveyni Olmak Atölyesi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun (KKTF) düzenlediği Sporcu Ebeveyni Olmak Atölyesi'nin dördüncü ve son oturumu da tamamlandı.

Uzman Psikolog Gözde Acaray ile Sporcu Ebeveyni Olmak Atölyesi'nin dördüncü ve son oturumunda şu konular irdelendi.

“- Giyilebilir Teknoloji ile daha iyi performans.

- Sportif kariyere ilişkin konularda ailenin konumu ne olmalıdır?

- Sporu bırakma/ara verme gibi önemli kararlarda ebeveyn desteği nasıl olmalıdır?

- Sakatlık döneminde ebeveynlere düşen rol nedir?

- Sporcu Aile iletişiminde çatışma kaynakları nelerdir? Çatışmaları yapıcı biçimde nasıl çözümleyebiliriz?

- Antrenör Sporcu Aile iletişiminde çıkmazlar ve çözüm yolları nelerdir?”



